عشرات القتلى والجرحى حصيلة قتال البارحة في عدن
أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" استقبالها عشرة قتلى وعشرات المصابين في مستشفى تابع لها في عدن.
ونشرت المنظمة تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر" قالت فيها: "استقبلت الفرق الطبية في مستشفى أطباء بلا حدود الجراحي في عدن 51 مصابا، توفي منهم 10 أشخاص لدى وصولهم فيما يتواجد حاليا في المستشفى 80 شخصا".
#عدن: إستقبلت الفرق الطبية في مستشفى #أطباء_بلا_حدود الجراحي في #عدن 51 مصابًا .توفي منهم 10 أشخاص لدى وصولهم. هذا و يتواجد حالياً في المستشفى 80 مريضا.#اليمنpic.twitter.com/xrNc7YN6t6— MSF Yemen (@msf_yemen) 29 августа 2019 г.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المنظمة أن حالة من الفوضى تعم مدينة عدن بعد معارك يوم أمس، إلا أن الهدوء بدأ يعود للمدينة شيئا فشيئا.
المصدر: "رويترز" + "تويتر"