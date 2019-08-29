عشرات القتلى والجرحى حصيلة قتال البارحة في عدن

أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" استقبالها عشرة قتلى وعشرات المصابين في مستشفى تابع لها في عدن.

ونشرت المنظمة تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر" قالت فيها: "استقبلت الفرق الطبية في مستشفى أطباء بلا حدود الجراحي في عدن 51 مصابا، توفي منهم 10 أشخاص لدى وصولهم فيما يتواجد حاليا في المستشفى 80 شخصا".

ونقلت وكالة "رويترز" عن المنظمة أن حالة من الفوضى تعم مدينة عدن بعد معارك يوم أمس، إلا أن الهدوء بدأ يعود للمدينة شيئا فشيئا.

المصدر: "رويترز" + "تويتر"