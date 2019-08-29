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مسؤول عماني يفسر سبب تبادل الزيارات مع إسرائيل

أخبار العالم العربي

مسؤول عماني يفسر سبب تبادل الزيارات مع إسرائيل
مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي
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ذكرت صحيفة "أثير" العمانية أن مفتي البلاد أحمد بن حمد الخليلي نقل عن مسؤول تأكيده أن السلطنة لم تقم علاقات مع إسرائيل، لكن الحال اقتضى الزيارات المتبادلة معها.

وأكد الخليلي في رسالة بعث بها إلى رجل الدين الإيراني جعفر السبحاني "الموقف الدائم من القضية الفلسطينية بما يدعم النضال فيها، ويعزز الإصرار على استرداد الحق المغصوب کاملا غير منقوص".

وكشف مفتي سلطنة عمان في رسالته، وهو عالم معاصر له جهود في مجالات الكلام والتفسير والفلسفة، أن مسؤولا أكد له "أنه لن تقوم علاقة بين السلطنة وبين ذلك الكيان".

ونقل المفتي الذي وصف إسرائيل بـ"الغاصب" عن المسؤول قوله: "ولكن اقتضى الحال أن يكون هناك تبادل زيارات من أجل تخفيف الوطأة عن الشعب الفلسطيني".

المصدر: "أثير"

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