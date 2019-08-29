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شاهد.. مذيع سعودي على التلفزيون الرسمي يقوم بتصرف غريب على الهواء

أخبار العالم العربي

شاهد.. مذيع سعودي على التلفزيون الرسمي يقوم بتصرف غريب على الهواء
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المذيع السعودي
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أثار مذيع سعودي حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن منع ضيفه من مواصلة حديثه، خلال موسم "الطائف".

وخلال تغطية فعاليات موسم الطائف الترفيهي، حاور المذيع بالقناة الأولى السعودية خالد الجبر، رجلا مسنا عرف نفسه بأنه متقاعد من وزارة الداخلية.

ولدى سؤاله عن رأيه في مهرجان الطائف، أشاد الرجل بالفعاليات الترفيهية بشكل عام، ثم نوه بالإصلاحات التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "ضمن رؤية السعودية 2030".

وقاطع المذيع حديث الرجل المسن بعد أن قال إن موسم الطائف بات متنفسا لبناتنا اللواتي سجنتهم فتاوى شيوخ المطاوعة (الشرطة الدينية) لسنين.

وقاطع المراسل الرجل بعبارة "يعطيك العافية"، وانتقل لضيف آخر غير عابئ باعتراض ضيفه الذي تعجب من تصرفه وبادره بالسؤال "ما هذا السلوك يا أخي".

وطالب منتقدو المذيع، وزارة الإعلام بمعاقبته، قائلين إنه تجاوز "أخلاقيات المهنة والآداب"، ودعوا إلى احترام "الاختلاف ومحاربة المتشددين".

المصدر: وكالات

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