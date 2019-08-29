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العراق.. المؤبد لداعشي باكستاني كان سفيرا لـ"داعش" في خراسان

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العراق.. المؤبد لداعشي باكستاني كان سفيرا لـ
Reuters KARIM SAHIB
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أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة ‏الاتحادية اليوم الخميس، حكما ‏بالسجن المؤبد بتهمة ‏الإرهاب على مدان داعشي باكستاني الجنسية.‏

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن "المحكمة الجنائية المركزية ‏أصدرت حكما بالسجن المؤبد ضد إرهابي من حملة الجنسية الباكستانية بعدما اعترف ‏بتقديم الدعم ‏اللوجستي ومساعدة تنظيم "داعش" الإرهابي بارتكاب أعماله الإجرامية ‏ومشاركته في ‏مهاجمة القوات الأمنية والعسكرية".

وأضاف أن "الإرهابي اعترف بدخوله دورة شرعية وعمل بصفة إداري في ‏ولاية ‏الرقة ومن ثم إداريا في العلاقات الخارجية وتم وتكليفه ‏بالتواصل مع ‏بلاد خراسان وأثناء محاولته الهروب من سوريا إلى تركيا ‏تم اعتقاله على الحدود ‏العراقية السورية".

وأشار البيان إلى أن "المحكمة مما تقدم وجدت أن الأدلة كافية لإدانة المتهم وفق أحكام ‏المادة ‏الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

المصدر: RT

 

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