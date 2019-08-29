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بالفيديو.. انفجار قوي في محافظة الجيزة المصرية

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بالفيديو.. انفجار قوي في محافظة الجيزة المصرية
Reuters AA/ar
حريق في مدينة ستة أكتوبر أرشيف (أرشيف)
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أصيب 3 أشخاص إثر انفجار قارورة غاز أعقبها انفجار آخر لكابل كهرباء خلف منطقة "حدائق الفردوس" بمدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.

وأكدت وسائل إعلام مصرية أن انفجارا قويا هز منطقتي "حدائق الفردوس" و"دريم" بمدينة 6 أكتوبر فجر اليوم، تبعه تصاعد ألسنة اللهب في المنطقة الصحراوية المجاورة لأسلاك الضغط العالي.

وقال شهود عيان إن سيارات الإطفاء والإسعاف سارعت إلى مكان الانفجار، وتمكنت من السيطرة على الحريق ونقل 3 مصابين إلى المستشفى.

وأفاد موقع "الشروق" المصري بأن الانفجار تسبب في حريق محدود أتى على الأشجار، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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