بالفيديو.. انفجار قوي في محافظة الجيزة المصرية

أصيب 3 أشخاص إثر انفجار قارورة غاز أعقبها انفجار آخر لكابل كهرباء خلف منطقة "حدائق الفردوس" بمدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.

وأكدت وسائل إعلام مصرية أن انفجارا قويا هز منطقتي "حدائق الفردوس" و"دريم" بمدينة 6 أكتوبر فجر اليوم، تبعه تصاعد ألسنة اللهب في المنطقة الصحراوية المجاورة لأسلاك الضغط العالي.

#الشروق| انفجار يهز حدائق الفردوس وحي الأشجار بأكتوبر بسبب إسطوانة غاز وكابل كهرباء pic.twitter.com/gT1LcmEsyK — Shorouk News (@Shorouk_News) August 29, 2019

وقال شهود عيان إن سيارات الإطفاء والإسعاف سارعت إلى مكان الانفجار، وتمكنت من السيطرة على الحريق ونقل 3 مصابين إلى المستشفى.

وأفاد موقع "الشروق" المصري بأن الانفجار تسبب في حريق محدود أتى على الأشجار، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية