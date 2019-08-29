تأجيل افتتاح معبر "البوكمال-القائم" إلى 7 سبتمبر

كشف مسؤول عراقي أمس الأربعاء عن تأجيل إعادة افتتاح معبر "البوكمال - القائم" الحدودي بين سوريا والعراق، إلى السابع من سبتمبر المقبل لأسباب لوجستية ستحسم قريبا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن قائم مقام قضاء القائم العراقي، أحمد جديان، قوله إن "العمل على إعادة تأهيل المنفذ الحدودي مع سوريا، يتم بوتيرة عالية، وتم توفير الكرفانات، والمخازن، وكان من المؤمل افتتاحه في 1 سبتمبر المقبل، حسب الاتفاق مع هيئة المنافذ الحدودية العراقية"، لكن "المهلة ستتمدد إلى يوم أو يومين من الموعد، أو إلى السابع من الشهر المقبل، لحين الانتهاء من الترتيبات اللوجستية من توفير الطاقة الكهربائية والمياه".

وأكد جديان "أن دائرة المشرف على المنفذ، والمدير، وغرف الجوازات، والنقل البري، كلها جاهزة في المنفذ، وما بقي هو قضايا بسيطة"، مشيرا إلى وجود "ضغوط كبيرة لافتتاح المنفذ الحدودي بين البلدين، لأجل عودة النشاط التجاري، وحركة المسافرين بعد انقطاع دام سنوات".

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وأجرت قيادات عسكرية من الجيش السوري ومن الجيش العراقي في وقت سابق، جولة اطلاعية على الحدود بين البلدين تمهيدا لإعادة افتتاح معبر "البوكمال- القائم" الحدودي.

وتربط سوريا والعراق ثلاثة معابر وهي معبر اليعربية الذي يقابله على الجانب العراقي معبر ربيعة، وهو خاضع لسيطرة تنظيم "قسد"، ومعبر الوليد على الجانب العراقي الذي يقابله معبر التنف، ومعبر القائم على الجانب العراقي الذي يقابله البوكمال والخاضع لسيطرة الدولة السورية منذ تحرير المنطقة من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي نهاية عام 2017.

المصدر: "سبوتنيك"