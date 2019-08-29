أردوغان: لن نسمح بتأجيل الاتفاق مع واشنطن بشأن سوريا

نقلت قناة (سي.إن.إن ترك) عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن الاتفاق الموقع مع واشنطن لإقامة منطقة آمنة شمال شرقي سوريا هو "تحرك صائب" وإن أنقرة لن تسمح بتأجيله.

ونسبت القناة إلى أردوغان قوله للصحفيين خلال رحلة العودة من موسكو حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء: "الاتفاق الذي توصلنا إليه مع الولايات المتحدة هو التحرك الصائب نحو إقامة منطقة آمنة وإجلاء وحدات حماية الشعب من منطقة شرقي الفرات".

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وأضاف أن تركيا لن تقبل تأجيل الخطة وقارن ذلك باتفاق أبرم في السابق مع واشنطن لإجلاء مقاتلي وحدات حماية الشعب من مدينة منبج شمالي سوريا، والذي اتهمت أنقرة واشنطن بتأجيله.

ونُقل عن أردوغان قوله: "كل القوات وناقلات الجند على الحدود. نحن في وضع يمكننا من فعل كل شيء في أي لحظة".

و كانت أنقرة قد أعلنت مطلع الأسبوع افتتاح مركز العمليات المشتركة للمنطقة المقترحة على حدود شمال شرقي سوريا.

ودب خلاف بين واشنطن وأنقرة بسبب الخطط في المنطقة، حيث تشكل وحدات حماية الشعب الكردية جزءا أساسيا من القوات المدعومة من الولايات المتحدة التي تحارب تنظيم "داعش"، بينما تصنف تركيا وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية.

المصدر: "رويترز"