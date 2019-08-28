أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، ليلة الخميس، عن شن هجوم صاروخي جديد على مطار أبها الدولي جنوب السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان، إنها هاجمت مطار أبها بصاروخ مجنح من طراز "قدس-1"، موضحا أن الضربة استهدفت مركز العمليات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية.

وأشار سريع إلى أن الصاروخ "أصاب هدفه بدقة عالية"، مضيفا أن العملية أدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في مطار أبها، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق من الجانب السعودي.

وكثفت قوات الحوثيين في الأشهر الماضية وتيرة هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع في جنوب السعودية تقول إنها تستخدم لأهداف عسكرية لشن "العدوان" على اليمن.

المصدر: وسائل إعلام يمنية