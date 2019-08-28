 
مباشر
عاجل
الجيش اللبناني يعلن التصدي لـ 3 طائرات مسيرة إسرائيلية "خرقت" الحدود الجنوبية

العراق.. حل نزاع عشائري مسلح في البصرة بتدخل من قوات الرد السريع

أخبار العالم العربي

العراق.. حل نزاع عشائري مسلح في البصرة بتدخل من قوات الرد السريع
Reuters ESSAM AL-SUDANI
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mbqr

أفادت مصادر عراقية بأن قوات الرد السريع تدخلت لحل نزاع عشائري مسلح في محافظة البصرة جنوب العراق، بعد أن أسفر النزاع عن سقوط قتلى وجرحى.

ونقلت قناة "السومرية" العراقية عن مصدر أمني قوله، إن قوات الرد السريع تدخلت لحل نزاع عشائري، اندلع مساء اليوم بناحية الهوير التابع لقضاء المدينة في محافظة البصرة.

وأوضح المصدر، أن النزاع العشائري المسلح نتج عنه مقتل شخصين وإصابة امرأة بجروح خطيرة.

وأشار المصدر، إلى أن قوات الرد السريع تمركزت في مجموعة من الدور التي صدرت منها الاطلاقات النارية، فيما لاذ أصحابها باتجاه هور الهوير في قضاء المدينة.

المصدر: السومرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حسناوات روسيات يختبرن "الدبابة الطائرة" T-80