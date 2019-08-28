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العراق.. إلقاء القبض على خبير برمجيات "داعش" (صورة)

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العراق.. إلقاء القبض على خبير برمجيات
Reuters EDC/BSP
جندي عراقي (أرشيف)
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أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على قيادي في "داعش" بمحافظة نينوى، كان يعمل خبير برمجيات لدى التنظيم.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية وعمليات بغداد، سعد معن الموسوي، أنه "خلال عملية أمنية نوعية، وبعد المتابعة المستمرة وتقاطع للمعلومات المتوفرة، تمكنت مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب محافظة نينوى من القاء القبض على من يسمى معاون الأمير الإداري والمالي لديوان الجند، الملقب أبو المعتصم".

وأوضح الموسوي أن الموقوف "خبير برمجيات عصابات داعش الإرهابية"، مضيفا أن "جميع الإجراءات القانونية اتخذت بحقه".

المصدر: "تويتر"

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