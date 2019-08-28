الداخلية العراقية تؤكد إعادة الآلاف من المفصولين والمفسوخة عقودهم إلى الخدمة

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، سعد معن، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم إعادة 45 ألف منتسب سابق للقوات الأمنية إلى الخدمة، بعد أن كانوا فصلوا وفسخت عقودهم.

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وأوضح معن أن "وزارة الداخلية أنجزت هذا الملف وهي الآن بانتظار وزارة المالية بتخصيص الدرجات المالية، وقريبا جدا سوف يصدر هذا الموضوع".

وأضاف أن الضباط المعنيين بإعادة الإدماج يوجدون في المناطق المحررة أو على مستوى الحدود، "حيث أن العدد يتجاوز 45 ألفا في موضوع عودة المنتسبين".

وتابع معن بالقول إن "الحكومة العراقية تركز على قضية ضبط الحدود وخاصة مع الجارة سوريا، وهنالك خطة من قبل وزارة الداخلية للاستمرار بتدعيم الملف الحدودي، وتزويدها بكافة تكنولوجيا المعلومات والتقنية الحديثة".

المصدر: وسائل إعلام عراقية