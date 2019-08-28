وزير الدفاع القطري يتوقع وصول ملحق عسكري روسي قبل حلول أكتوبر

كشف وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، اليوم الأربعاء، أنه يتوقع وصول ملحق عسكري روسيا في الدوحة خلال وقت قريب.

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وفي تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، أشار الوزير إلى أنه ينتظر وصول الملحق العسكري الروسي ومساعده بحلول أواخر سبتمبر، مضيفا أن ذلك سيحدث بالتزامن مع توجه موظفي الملحقية العسكرية القطرية إلى موسكو.

وفي يونيو الماضي، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما باستحداث ملحقية عسكرية بالسفارة الروسية لدى قطر، وذلك في إطار "ضمان الأنشطة الدولية لوزارة الدفاع الروسية".

وجاء هذا الإجراء إشارة إلى نية موسكو تعزيز التعاون العسكري والتقني مع الدوحة، الأمر الذي وجد انعكاسه في دخول اتفاقية بين الدولتين في هذا المجال حيز التنفيذ مطلع شهر يوليو الماضي، تشمل توريد أسلحة ومعدات عسكرية روسية إلى قطر وصيانتها، والتعاون بين الطرفين في تطوير التقنيات الدفاعية وإعداد خبراء فنيين وعسكريين.

المصدر: نوفوستي