بعد انقطاع دام 22 شهرا.. سفير واشنطن لدى أنقرة يبدأ تولي مهامه

بدأ السفير الأمريكي الجديد لدى تركيا، ديفيد ساترفيلد، تولي مهامه في أنقرة بعد أن عملت سفارة واشنطن على مدار 22 شهرا بقيادة قائم بأعمال، على خلفية أزمة دبلوماسية بين الطرفين.

وتسلم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد، الذي استقبله في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

والتقط السفير ساترفيلد، صورة تذكارية مع أردوغان، عقب التعريف ببعض موظفي السفارة الأمريكية.

وعلى مدار الأشهر الـ22 الماضية، عملت السفارة الأمريكية لدى تركيا بقيادة قائم بأعمال السفير، بعد استدعاء الولايات المتحدة في أكتوبر 2017، سلف ساترفيلد، جون باس، على خلفية أزمة دبلوماسية بين أنقرة وواشنطن.

واعتقلت السلطات التركية، يوم 5 أكتوبر 2017، أحد موظفي القنصلية الأمريكية في اسطنبول، متين طوبوز، بتهمة تورطه في دعم تنظيم الداعية المعارض فتح الله غولن، الذي تعتبره أنقرة مدبرا أساسيا لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في أواسط يوليو 2016، والذي يقيم حتى الآن في الولايات المتحدة وتطالب تركيا بتسليمه إليها.

وأصدر باس في حينه انتقادات لاذعة لقيادة تركيا، خاصة الرئيس، رجب طيب أردوغان، الذي رد عليه بتعليقات حادة، لتستدعي واشنطن لاحقا سفيرها لدى أنقرة وتنقله إلى كابل.

المصدر: وكالات