العراق.. وزير الداخلية يعفي قائد الشرطة الاتحادية من منصبه

قالت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، إن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، أعفي من منصبه، ضمن إجراءات التدوير الوظيفي ووفقا للسياقات القانونية والإدارية.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري أمر بنقل الفريق رائد شاكر جودت من قيادة قوات الشرطة الاتحادية، إلى مقر وكالة الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي، وتكليف اللواء الركن جعفر صدام فلحي البطاط رئيس أركان الشرطة الاتحادية بتسيير أمور القيادة لحين اختيار قائدا جديدا وفقا للضوابط القانونية والإدارية الأصولية".

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن القرار جاء "في إطار حرص الوزارة على القيام بتنفيذ إجراءات التدوير الوظيفي وفقا للسياقات القانونية والإدارية، وبما يعزز مسيرة العمل الأمني والخدمي ويرتقي به إلى مستويات الطموح".

وكان موقع "السومرية نيوز" قد نقل، في وقت سابق اليوم، عن مصدر أمني، بقيام وزير الداخلية ياسين الياسري بإقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت من منصبه وتعيين بديلا عنه.

المصدر: موقع "السومرية نيوز"