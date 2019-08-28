شاهد.. الأمم المتحدة تنشر صورة لكتيبة من النساء المقنعات تابعة للقوات المصرية

نشر مركز الأمم المتحدة للإعلام في مصر، صورة لمجموعة من النساء المقنعات تابعة لقوات حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية.

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وقال المركز: "هلا رحبتم معنا بالشرطيات من مصر، اللواتي يلتحقن لأول مرة بصفوف شرطة بعثة حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية مونوسكو".

وأشار المركز إلى أنه سيتم تكليف الشرطيات العشر، إلى جانب زملائهن الرجال، بمهام الدوريات والحراسة والحماية لأفراد الأمم المتحدة وتأمين المنشآت الأممية.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، تمثل النساء 21% من أفراد بعثات ‏حفظ السلام، الذين يبلغ عددهم أكثر من 100 ألف عنصر يعملون في 14 ‏بعثة بمختلف أنحاء العالم.

المصدر: RT