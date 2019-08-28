 
مباشر

شاهد.. الأمم المتحدة تنشر صورة لكتيبة من النساء المقنعات تابعة للقوات المصرية

أخبار العالم العربي

شاهد.. الأمم المتحدة تنشر صورة لكتيبة من النساء المقنعات تابعة للقوات المصرية
Reuters
جندي - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mbox

نشر مركز الأمم المتحدة للإعلام في مصر، صورة لمجموعة من النساء المقنعات تابعة لقوات حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية.

إقرأ المزيد
مجندات مصريات.. كسب للقلوب والعقول (فيديو)
مجندات مصريات.. كسب للقلوب والعقول (فيديو)

وقال المركز: "هلا رحبتم معنا بالشرطيات من مصر، اللواتي يلتحقن لأول مرة بصفوف شرطة بعثة حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية مونوسكو".

وأشار المركز إلى أنه سيتم تكليف الشرطيات العشر، إلى جانب زملائهن الرجال، بمهام الدوريات والحراسة والحماية لأفراد الأمم المتحدة وتأمين المنشآت الأممية.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، تمثل النساء 21% من أفراد بعثات ‏حفظ السلام، الذين يبلغ عددهم أكثر من 100 ألف عنصر يعملون في 14 ‏بعثة بمختلف أنحاء العالم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مشاهدات مليارية لأغانيهما.. هل هو زمن رمضان وسولكينغ؟