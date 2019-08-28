ناشطون: انفجار بمدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية شمال غرب حلب

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بوقوع انفجار عنيف في مدينة عفرين الواقعة شمال غرب محافظة حلب السورية والخاضعة لسيطرة الفصائل المدعومة من تركيا.

وأشار المرصد إلى أن طبيعة الانفجار، الذي ضرب حي الأشرفية بالمدينة، لم يعرف بعد، لافتا إلى تصاعد أعمدة الدخان في المنطقة.

وسبق أن سقط عدد من القتلى والجرحى جراء انفجارات ألغام وقع آخره أمس الثلاثاء قال المرصد إنها مزروعة من قبل القوات الكردية التي تخوض من حين إلى آخر اشتباكات مع فصائل "الجيش السوري الحر" المدعومة من القوات التركية.

وتمكنت تركيا، يوم 24 مارس 2018، جراء عملية "غصن الزيتون" العسكرية في شمال سوريا، المنفذة بالتعاون مع "الجيش السوري الحر"، من السيطرة على منطقة عفرين، التي خضعت قبل ذلك لـ "وحدات حماية الشعب" الكردية المنضوية تحت لواء تحالف "قوات سوريا الديمقراطية".

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان