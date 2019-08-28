وجه نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني، وزير الداخلية، أحمد بن أحمد المسيري، اليوم الأربعاء، نداء عاجلا لقيادات الأجهزة بمحافظات أبين وعدن ولحج.

وقال الميسري في تسجيل صوتي: "تعمم هذه الرسالة على الإخوة في قيادة الأجهزة الأمنية في محافظة أبين وعدن ولحج"، مضيفا: "بدأ من الإخوة في ديوان الوزارة الإشراف المباشر والعمل من خلال غرفة العمليات على إحكام السيطرة الأمنية على جميع المرافق الرسمية ومؤسسات الدولة الخدمية والمؤسسات الخاصة".

ووجه الميسري أمن عدن وقادة الشرطة والقوات المسلحة المتواجدين في عدن بالالتزام في تطبيع الأوضاع والحفاظ على السكينة العامة، وعدم السماح للعبث بالجانب الأمني وعدم الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة.

وطلب وزير الداخلية منهم الحزم والحسم والتصدي لأي ممارسات قد يتبعها بعض الخارجين على النظام والقانون، أو بعض الذين يريدون إحداث خلخلة أمنية نتيجة الفراغ الأخير على حد تعبيره.

ودعا الميسري جميع المواطنين في محافظات أبين وعدن ولحج على التعاون التام، وإبلاغ وزارة الداخلية بأي تجاوزات قد يرتكبها البعض من الذين يستغلون مثل هذه الفرص.

المصدر: RT