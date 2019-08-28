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"حماس" تعتقل مشتبها بهم بعد تفجيرين استهدفا الشرطة

أخبار العالم العربي

Reuters SAL/
معسكر لحماس في غزة
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أطلقت حركة "حماس" عملية أمنية واسعة في قطاع غزة لاعتقال المسؤولين عن تفجيرين راح ضحيتهما ثلاثة من عناصرها، فيما أكدت وسائل إعلام أن المبحوث عنهم مقربون من تنظيم "داعش".

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وأسفرت العملية عن اعتقال عدد من الأشخاص في مدينة غزة للاشتباه بصلتهم في التفجيرين اللذين وقعا الليلة الماضية جنوب وغرب المدينة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، إن هناك تقدما في التحقيق بعد كشف الأجهزة الأمنية الخيوط الأولى لعملية التفجير.

وأشار البزم إلى أن الحالة الأمنية في غزة مستقرة وأن ما حدث من تفجيرين "عمل معزول" لن يؤثر على استقرار الحالة الأمنية بقطاع غزة.

واتهم البزم "أياد مشبوهة تتقاطع أهدافها مع أهداف الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف خلف الجريمة الآثمة والنكراء"، مضيفا أن "الداخلية ستضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث بحالة الأمن والاستقرار".

المصدر: وكالات

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