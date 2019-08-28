تلفزيون تركي: غارات جوية سورية قرب نقطة مراقبة تركية غرب حلب

قالت قناة "خبر تورك" إن سلاح الجو السوري شن اليوم الأربعاء، غارات أصابت أهدافا بالقرب من نقطة المراقبة التركية العاشرة، الواقعة بالقرب من إدلب وغرب مدينة حلب.

وأكدت القناة اليوم أن انفجارات دوت على مسافة 500 متر من نقطة المراقبة التركية، مشيرة إلى أنه لم تسجل أضرار أو خسائر بشرية أو إصابات.

من جانبه قال المتحدث باسم القوات التركية في سوريا إنه لم تتعرض أي نقطة مراقبة تركية إلى أي هجوم خلال العمليات العسكرية للجيش السوري.

هذا وكانت نقطة مراقبة تركية قد تعرضت لإطلاق نار يوم 19 من الشهر الجاري، وذلك أثناء توجه آليات وعسكريين أتراك إلى النقطة لتعزيزها.

واتهمت الخارجية السورية في وقت لاحق العسكريين الأتراك بنقل أسلحة إلى التنظيمات المسلحة في مدينة خان شيخون، التي سيطر عليها الجيش السوري مؤخرا.

وتوجد في الأراضي السورية 12 نقطة مراقبة يديرها عسكريون أتراك.

المصدر: تاس