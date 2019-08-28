بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، قادت 5 طيارات إماراتيات الطائرات المدنية الإماراتية إلى قارات العالم الخمس في اليوم نفسه.

وقال الشيخ، أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى التنفيذي لطيران الإمارات، اليوم الأربعاء، إن: "المرأة الإماراتية هي رمز للتسامح، وتجسيد للقيم الأصيلة التي تميز مجتمعنا، وذلك من خلال عنايتها وتصميمها وقدرتها على رعاية الأجيال المقبلة لضمان ومتابعة نجاحهم في مجالات عملهم المختلفة".

وقادت حنان محمد رحلة طيران الإمارات EK247 من دبي إلى ريو دي جانيرو، بينما قادت بخيتة المهيري الرحلة EK416 إلى سيدني، فيما قادت نوف عمر الرحلة EK191 إلى لشبونة. وقادت عائشة يوسف الرحلة EK765 إلى جوهانسبرغ، ومريم بن إسماعيل الرحلة EK813 إلى الرياض.

المصدر: البيان