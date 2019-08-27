العراق.. أنباء عن انفجارات داخل معسكر كيوان في كركوك وخلية الإعلام الحربي تنفي

أفاد ضابط في شرطة محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، بأن انفجارات حدثت في معسكر كيوان جنوبي غربي المحافظة.

وقال الضابط وهو برتبة مقدم ورفض ذكر اسمه لـ RT، إن "دوي تفجيرات سمع مساء اليوم في معسكر كيوان بمحافظة كركوك، ولم تعرف تفاصيله حتى الآن".

وبثت وسائل إعلام عراقية معلومات تشير إلى أن التفجيرات التي حدثت في المعسكر مسيطر عليها وقام بها التحالف الدولي.

من جهتها، قالت خلية الإعلام الأمني الحكومية إن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء بشأن وجود صوت انفجار في محافظة كركوك، حيث أن هذا الصوت ناتج عن تفجير مخلفات حربية بشكل مسيطر عليه في معسكر K1 بمحافظة كركوك، وقد جرت العملية دون حادث يذكر".

المصدر: RT