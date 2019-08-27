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وزارة الداخلية في غزة: مقتل شرطيين فلسطينيين اثنين جراء انفجار جنوب القطاع

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وزارة الداخلية في غزة: مقتل شرطيين فلسطينيين اثنين جراء انفجار جنوب القطاع
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أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن مقتل عنصرين من الشرطة، مساء اليوم الثلاثاء، جراء انفجار قرب حاجز أمني جنوب القطاع.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الانفجار وقع قرب حاجز للشرطة على مفترق الحدود جنوب مدينة غزة، مضيفة أن الأجهزة الأمنية تقوم بفحص طبيعة الحادث.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة بأن القتيلين رجلان يبلغ كل منهما 32 عاما، مشيرة إلى أن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة 3 أشخاص بجراح مختلفة وهم شابان وسيدة.

ونفى الجيش الإسرائيلي، حسب وسائل إعلام محلية، تحمله المسؤولية عن الانفجار الذي أدى إلى مقتل الشخصين.

في حين تحدث موقع "حدشوت 24" العبري عن اغتيال طائرة تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي اثنين من عناصر حركة "الجهاد الإسلامي" في غزة.

من جانبها، نقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مصادر محلية في غزة أن طائرات القوات الإسرائيلية قصفت درجة نارية، ما أدى إلى مقتل شخصين على الفور.

وسبق أن شنت الطائرات الإسرائيلية، فجر اليوم، غارة على موقع تابع للفصائل الفلسطينية في غزة، بعد ساعات من إطلاق 3 صواريخ من القطاع.

المصدر: RT + معا

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