وزارة الداخلية في غزة: مقتل شرطيين فلسطينيين اثنين جراء انفجار جنوب القطاع

أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن مقتل عنصرين من الشرطة، مساء اليوم الثلاثاء، جراء انفجار قرب حاجز أمني جنوب القطاع.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الانفجار وقع قرب حاجز للشرطة على مفترق الحدود جنوب مدينة غزة، مضيفة أن الأجهزة الأمنية تقوم بفحص طبيعة الحادث.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة بأن القتيلين رجلان يبلغ كل منهما 32 عاما، مشيرة إلى أن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة 3 أشخاص بجراح مختلفة وهم شابان وسيدة.

عاجل:

استشهاد الشابين سلامة النديم وعلاء الغرابلي في انفجار غرب غزة قبل قليل.



سلامة النديم، صورته على الشمال، صديق قديم لي أيام الدراسة.



رحمهما الله وأدخلهما فسيح جناته 😢💔 pic.twitter.com/wqgKvriqFL — علي صيام - غزة (@AliSiamPress) 27 августа 2019 г.

ونفى الجيش الإسرائيلي، حسب وسائل إعلام محلية، تحمله المسؤولية عن الانفجار الذي أدى إلى مقتل الشخصين.

في حين تحدث موقع "حدشوت 24" العبري عن اغتيال طائرة تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي اثنين من عناصر حركة "الجهاد الإسلامي" في غزة.

من جانبها، نقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مصادر محلية في غزة أن طائرات القوات الإسرائيلية قصفت درجة نارية، ما أدى إلى مقتل شخصين على الفور.

وسبق أن شنت الطائرات الإسرائيلية، فجر اليوم، غارة على موقع تابع للفصائل الفلسطينية في غزة، بعد ساعات من إطلاق 3 صواريخ من القطاع.

المصدر: RT + معا