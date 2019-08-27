مصدر مقرب من نصر الله ينقل عنه تفاصيل رد "حزب الله" المرتقب على "الهجوم الإسرائيلي"

كشف مصدر مقرب من قيادة "حزب الله" تفاصيل جديد حول رده المرتقب على "الهجوم الإسرائيلي" في ضاحية بيروت الجنوبية، مشيرا إلى أنه لن يتم الإسراع في تنفيذ العملية الجوابية.

ونقل المصدر المقرب من الأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصر الله، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، قوله خلال اجتماع داخلي للمشاركين فيه: "بإمكانكم أن تناموا مرتاحين، الرد ليس اليوم".

وقال نصر الله في الاجتماع، حسب المصدر: "المقاومة هي التي تقدر متى تضرب وأين، ويمكنها أن تسقط أربع إلى خمس طائرات ليس أكثر، وبشكل يقيد حركة الإسرائيلي الاستطلاعية"، مشددا: "إذا كان لدينا سلاح نوعي، فلن نستهلكه على الطائرات المسيرة".

وحول توقيت الرد، ذكر نصر الله، وفقا للمتحدث: "حين وقعت ضربة القنيطرة كانت الأجواء حامية، وكان لدينا ستة شهداء، ومع ذلك فقد انتظرنا عشرة أيام، والآن نحن لسنا على عجلة من أمرنا... فلنترك الإسرائيليين في استنفار".

وأعلن "حزب الله" اللبناني، فجر الأحد الماضي، أن طائرة استطلاع مسيرة إسرائيلية سقطت في ضواحي بيروت، التي تعد معقلا له، فيما انفجرت أخرى في أجواء المنطقة نفسها، فيما أكدت حكومة البلاد لاحقا وقوع الحادث، معتبرة أنه اعتداء سافر من قبل إسرائيل على سيادة لبنان.

وفي خطاب ألقاه عقب الحادث، قال الأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصر الله، إن الأمر يمثل أول عدوان من نوعه ضد لبنان من قبل إسرائيل، قائلا في تطرقه إلى المعلومات الأولية إن الطائرة الأولى كانت مهمتها استطلاعية لإعطاء صورة دقيقة للهدف الذي خططت لضربه الطائرة الثانية، واصفا ما حصل بـ "الهجوم الإسرائيلي".

لكن لاحقا، قال "حزب الله" اللبناني إن الطائرة الثانية أيضا كانت مفخخة بمتفجرات وتعطلت فوق بيروت، فيما نشر صورة لها.

المصدر: سبوتنيك + وكالات