كوريا الجنوبية تنفذ عملية أمنية ناجحة بالتعاون مع الإمارات

ألقت قوات أمن كوريا الجنوبية القبض على عصابة قامت بإدخال مئات من الأجانب الراغبين في العمل إلى البلاد بصورة غير شرعية.

ونقلت وكالة "يونهاب" المحلية عن مكتب الهجرة بمطار إنتشون الدولي قوله، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إنه تم اعتقال المواطن الذي يرمز له بالاختصار "أ" (40 عاما) والمواطن "ب" (41 عاما) وجرت إحالتهما إلى النيابة العامة.

وأضافت الوكالة أنه تم القبض على متورط آخر في القضية بعد هروبه إلى الإمارات بالتعاون من "الإنتربول" في دبي، ويظل متورط أخر لم يلق القبض عليه بعد هروبه إلى باكستان.

وتواجه العصابة تهمة إرسال دعوات مزورة إلى 460 أجنبيا من باكستان ونيبال وغيرهما من الدول، استنادا إلى مستندات ومعاملات تجارية لشركات وهمية بأسماء أسرهم وأصدقائهم. ونجحت في إدخال 270 أجنبيا بصورة غير شرعية.

وتمكن المتهمون، حسب البيان، من الحصول على أموال طائلة بطريقة غير قانونية من الأجانب الذين وصلوا إلى البلاد، تبلغ قيمتها الإجمالية 2.7 مليون دولار، أي 10 ألاف دولار تقريبا عن كل أجنبي.

وقبضت الشرطة وسلطات التحقيق على 60 أجنبيا من الـ 270 الذين دخلوا البلاد بصورة غير شرعية، ولا تزال تطارد الباقين.

المصدر: يونهاب