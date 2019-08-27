مصادر لـ RT تنفي صحة التقارير عن تحذيرات مصرية لـ "حماس"

نفت مصادر موثوق بها لقناة RT صحة التقارير حول أن القاهرة حذرت حركة "حماس" من أنها لن ترعى أي مفاوضات في حال قيامها بإطلاق صواريخ تجاه إسرائيل.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، تناقلت وسائل إعلام تقارير منقولة عن مصادر مصرية، مفادها أن مصر هددت حركة "حماس" بوقف رعايتها لأي تهدئة مع إسرائيل، إذا لم تتوقف الحركة عن إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.

يذكر أن وفدا أمنيا من حركة "حماس" وصل إلى مصر لإجراء مباحثات مع المخابرات العامة المصرية. وقالت مصادر لـ RT في وقت سابق، إن حركة "حماس" طلبت من القاهرة "التدخل لوقف عدوان محتمل من قبل إسرائيل" على قطاع غزة.

ناصر حاتم

المصدر: RT