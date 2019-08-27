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مصدران لـ "رويترز": "حزب الله" يخطط لشن ضربة محسوبة ضد إسرائيل لن تثير حربا ردا على حادث بيروت

أخبار العالم العربي

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أفاد مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" بأن "حزب الله" اللبناني يخطط لتنفيذ "ضربة محسوبة" ضد إسرائيل، ردا على حادث بيروت، لن تؤدي إلى اندلاع حرب في المنطقة.

ونقلت الوكالة عن أحد المصدرين اللذين تحدثا لها، اليوم الثلاثاء، أن الرد "سيتم ترتيبه بطريقة لن تؤدي إلى حرب لا يريدها أي من حزب الله وإسرائيل".

وأضاف المصدر نفسه: "التوجه الآن إلى ضربة محسوبة، أما الطريقة التي ستتطور بها الأحداث، فهذه مسألة أخرى".

المصدر: رويترز

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