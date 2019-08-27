 
مباشر

السعودية على موعد مع تسجيل رقم قياسي عالمي..

أخبار العالم العربي

السعودية على موعد مع تسجيل رقم قياسي عالمي..
Reuters
الطائف - السعودية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mbex

قالت صحيفة سعودية إن المملكة أصبحت على عتبة تسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة "غينتس" للأرقام القياسية، وذلك من خلال تحفة فنية تعد أكبر مجسم للهجن في العالم.

إقرأ المزيد
ولي العهد السعودي يوجه بدراسة تنظيم
ولي العهد السعودي يوجه بدراسة تنظيم "مزاينات للإبل" في المناطق

وأفادت صحيفة "عكاظ" بأنه سيكشف مساء اليوم "عن تحفة فنية عالمية ستسجل في غينيس كأكبر مجسم للهجن في العالم، وذلك في قرية الهجن بحديقة الملك فيصل بالطائف".

كما لفتت إلى أن ارتفاع المجسم يبلغ نحو 10 أمتار وعرضه يقارب 5 أمتار، ويحتوي على أكثر من 51 ألف مصباح، ما يجعله "أكثر إبهاراً في المساء، بالإضافة إلى منحوتات ثلاثية أعدت بشكل فني يزيد من قيمته الفنية".

السعودية على موعد مع تسجيل رقم قياسي عالمي..
okaz.com.sa

وذكرت الصحيفة السعودية أن فريقا من موسوعة "غينتس" سيحضر "الإعلان عن المجسم لتسليم الشهادة لرئيس اتحاد الهجن الأمير فهد بن جلوي".

المصدر: عكاظ

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"باريستا".. روبوت لصنع القهوة في اليابان