السعودية على موعد مع تسجيل رقم قياسي عالمي..

قالت صحيفة سعودية إن المملكة أصبحت على عتبة تسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة "غينتس" للأرقام القياسية، وذلك من خلال تحفة فنية تعد أكبر مجسم للهجن في العالم.

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وأفادت صحيفة "عكاظ" بأنه سيكشف مساء اليوم "عن تحفة فنية عالمية ستسجل في غينيس كأكبر مجسم للهجن في العالم، وذلك في قرية الهجن بحديقة الملك فيصل بالطائف".

كما لفتت إلى أن ارتفاع المجسم يبلغ نحو 10 أمتار وعرضه يقارب 5 أمتار، ويحتوي على أكثر من 51 ألف مصباح، ما يجعله "أكثر إبهاراً في المساء، بالإضافة إلى منحوتات ثلاثية أعدت بشكل فني يزيد من قيمته الفنية".

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وذكرت الصحيفة السعودية أن فريقا من موسوعة "غينتس" سيحضر "الإعلان عن المجسم لتسليم الشهادة لرئيس اتحاد الهجن الأمير فهد بن جلوي".

المصدر: عكاظ