سوريا.. انفجار عبوة ناسفة في مدينة اللاذقية دون وقوع ضحايا
Reuters Omar Sanadiki
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أفادت وسائل الإعلام الحكومية السورية بانفجار عبوة ناسفة في مدينة اللاذقية شمال غربي سوريا، دون أن يسفر عن سقوط ضحايا أو إصابات.
وأوضحت وكالة "سانا" أن الانفجار وقع في حي الطابيات باللاذقية، مساء اليوم الاثنين، وتسبب بأضرار مادية بسيطة في المكان.
ونقلت الوكالة عن مصدر في قيادة شرطة اللاذقية قوله إن الانفجار وقع قرب درج اسمنتي طويل يربط بين شارعين في الحي المذكور.
ورجح المصدر أن تكون العبوة مطمورة في التراب منذ مدة طويلة.
المصدر: سانا
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