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منظمة إنسانية: خفر السواحل الليبي يصد مجموعة مهاجرين

أخبار العالم العربي

منظمة إنسانية: خفر السواحل الليبي يصد مجموعة مهاجرين
Reuters JON NAZCA
صورة من الأرشيف
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أعلنت منظمة إنسانية عن احتمال قيام خفر السواحل الليبي بالتعاون مع السلطات الأوروبية بعملية اعتراض وإعادة سفينة مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

وجاء في تغريدة في الحساب الرسمي لبرنامج Alarm Phone، التابع لمنظمة Watch the Med غير الحكومية، أن المنظمة تلقت اتصالا من قارب قادم من ليبيا، على متنه 50 شخصا، من بينهم 20 امرأة والعديد من الأطفال.

وأضافت المنظمة: "وبعد تحديدنا لموقعه، أبلغنا سلطات مالطا وخفر السواحل (الإيطالي)، ثم فقدنا الاتصال مع القارب".

وأشارت المنظمة إلى أن "انتهاكات حقوق الإنسان التي تجري في عرض البحر المتوسط، لا تزال مستمرة في الخفاء".

يذكر أن مشروع  Alarm Phone أطلق في عام 2014، ويكرس خط هاتف مباشرا منظما ذاتيا، للاجئين الذين يواجهون صعوبات في مياه البحر المتوسط على متن القوارب المنكوبة.

المصدر: RT+وكالة آكي الإيطالية

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