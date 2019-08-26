اعتبر الاتحاد الأوروبي أن ملابسات حادث الطائرتين المسيرتين بضاحية بيروت الجنوبية لا تزال غامضة، داعيا كل الأطراف المعنية إلى ضبط النفس، فيما أكد دعمه لسيادة لبنان.

وقال ناطق باسم الاتحاد لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، دون الكشف عن اسمه، تعليقا على الاتهامات المتكررة لإسرائيل من قبل لبنان بخرق سيادته: "الاتحاد الأوروبي يتابع التطورات عن قرب، ونلاحظ أنه بسبب نقص المعلومات المتحقق منها بشكل مستقل تظل ملابسات عدد من هذه الحوادث غير واضحة إلى الآن".

وتابع المتحدث، حسب الوكالة، أن الاتحاد الأوروبي يشدد "على ضرورة احترام جميع الأطراف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، ويرحب بتصريحات الحكومة اللبنانية أمس، والتي تؤكد دعمها للقرار".

وأردف الناطق أن "الاتحاد الأوروبي من طرفه يؤكد مواصلته لدعم استقرار لبنان وأمنه وسيادته، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين"، وتابع قائلا: "يدعو الاتحاد الأوروبي إلى أقصى درجات ضبط النفس من جانب جميع الأطراف في المنطقة".

وأعلن "حزب الله" اللبناني، فجر الأحد الماضي، أن طائرة استطلاع مسيرة إسرائيلية سقطت في ضواحي بيروت، التي تعد معقلا له، فيما انفجرت أخرى في أجواء المنطقة نفسها، فيما أكدت حكومة البلاد لاحقا وقوع الحادث، معتبرة أنه اعتداء سافر من قبل إسرائيل على سيادة لبنان.

وأصدرت وزارة الخارجية بيانا طلبت خلاله من المندوبة اللبنانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك التقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن الدولي، لإدانة هذا "الخرق الخطير للسيادة اللبنانية"، فيما لم تعلق إسرائيل رسميا على الحادث.

المصدر: سبوتنيك + وكالات