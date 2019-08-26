أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية أن 8 من عناصرها قتلوا وأصيب 10 آخرون بجروح، جراء غارات نفذها طيران "الجيش الوطني الليبي" على مدينة غريان جنوبي العاصمة طرابلس.

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وفي تصريح لـ "رويترز"، قال المتحدث باسم القوات الحكومية، مصطفى المجعي، إن "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر، استطاع السيطرة على عدد من النقاط العسكرية في محيط غريان.

فيما أعلنت قيادة عملية "بركان الغضب" التي تخوضها حكومة الوفاق ضد قوات حفتر، في بيان نشر على حسابها في "فيسبوك"، أن قواتها "تدحر مليشيات مجرم الحرب حفتر بعد محاولة يائسة للتقدم باتجاه غريان تحت غطاء جوي من الطيران الإماراتي المسير، في محاولة لتحقيق نصر وهمي يرفع من معنويات مجرميه".

وقال المجلس البلدي في المدينة إن غريان تتعرض لغارات جوية باستخدام طائرات مسيرة، منذ صباح يوم الأحد الماضي.

فيما أعلنت القيادة العامة لـ "الجيش الوطني الليبي"، عبر حسابها في "فيسبوك"، عن تقدم وحداتها بمحور وادي الربيع، و"السيطرة على مراصد ونقاط جديدة بعد تدمير عدد من الآليات والعربات لمجموعات الحشد المليشياوي الذين تراجعوا أمام وحداتنا المسلحة".

وتعتبر غريان، الواقعة على بعد أقل من 100 كم من العاصمة طرابلس، من أهم المدن الاستراتيجية غرب ليبيا، حيث تمثل نقطة تواصل بين غرب البلاد وجنوبها، وتمر منها الطرق المؤدية إلى العاصمة طرابلس وكذلك إلى مدينة مصراتة، فضلا عن دورها في تقديم الدعم العسكري لأي طرف يسيطر عليها.

ومطلع أبريل الماضي، شن "الجيش الوطني الليبي" هجوما باتجاه العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق، معلنا عزمه على تحرير المدينة من قبضة "المجموعات والمليشيات الإرهابية".

المصدر: RT + رويترز