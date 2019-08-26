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انفجارات وحريق في مزارع شبعا في لبنان بعد إلقاء إسرائيل قنابل مضيئة

أخبار العالم العربي

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أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بسماع انفجارات في منطقة مزارع شبعا جنوب شرقي لبنان.

وذكرت الوكالة أن القوات الاسرائيلية المتمركزة في موقع رويسات العلم داخل مزارع شبعا، أطلقت قنابل مضيئة عدة في أجواء تلة سدانه وبركة النقار ومحلة البيادر، خارج بلدة شبعا.

وأضافت أن دوي عدة انفجارات سمع داخل المزارع.

وبعد إلقاء القنابل المضيئة فوق مزارع شبعا، أفادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن القنابل تسببت باندلاع حريق في منطقة الشحل غربي شبعا، وأن الدفاع المدني عمل بشكل سريع على إطفائه.

وكانت إسرائيل قد استهدفت موقعا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة في الأراضي اللبنانية الليلة الماضية، وقبل ذلك سقطت طائرة مسيرة إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث معقل "حزب الله".

وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، أن الاعتداءين الإسرائيليين هما بمثابة "إعلان حرب"، وأن من حق لبنان الدفاع عن نفسه.

المصدر: الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام

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