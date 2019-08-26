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مباحثات خليجية أمريكية لضمان حرية التجارة الدولية في الخليج

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مباحثات خليجية أمريكية لضمان حرية التجارة الدولية في الخليج
RT @GCCSG
مباحثات خليجية أمريكية لضمان حرية التجارة الدولية في الخليج
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بحث أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، مع قائد القوات البحرية الأمريكية قائد الأسطول الخامس الأدميرال جيمس مالوي، علاقات التعاون الدفاعي المشترك بين الجانبين.

وذكر بيان لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الاثنين، أن الاجتماع تطرق إلى جهود القوات البحرية الأمريكية لحماية الملاحة البحرية وضمان حرية التجارة الدولية في منطقة الخليج، والبحر الأحمر، وسبل تعزيز التعاون الخليجي الأمريكي في هذا المجال.

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا المساعي التي تبذلها الولايات المتحدة، لحشد الجهود الإقليمية، والدولية لضمان أمن وسلامة إمدادات الطاقة من المنطقة، حماية للاقتصاد العالمي.

ويأتي الاجتماع الخليجي الأمريكي الذي عقد في الرياض، بعد إعلان إيران نشر مدمرة بحرية مزودة بأنظمة صواريخ كروز طويلة المدى في خليج عدن، لتوفير الأمن لسفنها التي تمر عبر المنطقة.

وقالت إيران إن "المدمرة سهمند سترافقها سفينة للدعم اللوجيستي وحاملة مروحيات"، ووصفت المدمرة بأنها "أحدث المدمرات الإيرانية".

المصدر: RT

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