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العراق.. "الحشد الشعبي" يتعامل مع طائرة مسيرة مجهولة فوق أحد مقراته في نينوى

أخبار العالم العربي

العراق..
Reuters / FW1F / Kevin Liffey
عناصر من "الحشد الشعبي"
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أعلنت قيادة عمليات "الحشد الشعبي" في نينوى، اليوم الاثنين، عن التعامل مع طائرة مسيرة مجهولة فوق إحدى مقراتها.

وذكر بيان نشرته مديرية الإعلام التابعة لهيئة "الحشد الشعبي"، أن "استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى رصدت طائرة مسيرة حلقت أكثر من 20 دقيقة فوق أحد مقراتها".

وأشار البيان إلى أنه "وبعد التأكد من المراجع أن الطائرة ليست عراقية وليس لقيادة العمليات علم بتحليقها، وتمت معالجتها فورا بسلاح مقاومة الطائرات".

وأكد الحشد أنه أجبر الطائرة المجهولة على الانسحاب وسط غطاء ناري كثيف.

كما نشر الحشد مقطع فيديو، قال إنه دعم جوي للقوات الأمنية و"الحشد الشعبي" ضمن عمليات إرادة النصر الرابعة الجارية حاليا في الصحراء الغربية لمحافظة الأنبار.

المصدر: RT + "تويتر"

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