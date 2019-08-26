أعلنت قيادة عمليات "الحشد الشعبي" في نينوى، اليوم الاثنين، عن التعامل مع طائرة مسيرة مجهولة فوق إحدى مقراتها.

وذكر بيان نشرته مديرية الإعلام التابعة لهيئة "الحشد الشعبي"، أن "استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى رصدت طائرة مسيرة حلقت أكثر من 20 دقيقة فوق أحد مقراتها".

وأشار البيان إلى أنه "وبعد التأكد من المراجع أن الطائرة ليست عراقية وليس لقيادة العمليات علم بتحليقها، وتمت معالجتها فورا بسلاح مقاومة الطائرات".

وأكد الحشد أنه أجبر الطائرة المجهولة على الانسحاب وسط غطاء ناري كثيف.

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قيادة عمليات #الحشد_الشعبي في #نينوى تعالج طائرة مسيرة مجهولة فوق إحدى مقراتها ، وتجبرها على الانسحاب وسط غطاء ناري كثيف #إسرائيل_تستهدف_العراق — مديرية الإعلام - هيئة الحشد الشعبي (@teamsmediawar) 26 августа 2019 г.

كما نشر الحشد مقطع فيديو، قال إنه دعم جوي للقوات الأمنية و"الحشد الشعبي" ضمن عمليات إرادة النصر الرابعة الجارية حاليا في الصحراء الغربية لمحافظة الأنبار.

المصدر: RT + "تويتر"