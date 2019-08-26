العراق.. "الحشد الشعبي" يتعامل مع طائرة مسيرة مجهولة فوق أحد مقراته في نينوى
أعلنت قيادة عمليات "الحشد الشعبي" في نينوى، اليوم الاثنين، عن التعامل مع طائرة مسيرة مجهولة فوق إحدى مقراتها.
وذكر بيان نشرته مديرية الإعلام التابعة لهيئة "الحشد الشعبي"، أن "استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى رصدت طائرة مسيرة حلقت أكثر من 20 دقيقة فوق أحد مقراتها".
وأشار البيان إلى أنه "وبعد التأكد من المراجع أن الطائرة ليست عراقية وليس لقيادة العمليات علم بتحليقها، وتمت معالجتها فورا بسلاح مقاومة الطائرات".
وأكد الحشد أنه أجبر الطائرة المجهولة على الانسحاب وسط غطاء ناري كثيف.
🔺#عاجل— مديرية الإعلام - هيئة الحشد الشعبي (@teamsmediawar) 26 августа 2019 г.
قيادة عمليات #الحشد_الشعبي في #نينوى تعالج طائرة مسيرة مجهولة فوق إحدى مقراتها ، وتجبرها على الانسحاب وسط غطاء ناري كثيف #إسرائيل_تستهدف_العراق
كما نشر الحشد مقطع فيديو، قال إنه دعم جوي للقوات الأمنية و"الحشد الشعبي" ضمن عمليات إرادة النصر الرابعة الجارية حاليا في الصحراء الغربية لمحافظة الأنبار.
🔺#شاهد— مديرية الإعلام - هيئة الحشد الشعبي (@teamsmediawar) 26 августа 2019 г.
ابطال #طيران_الجيش وهم يقدمون الدعم الجوي للقوات الامنية و #الحشد_الشعبي ضمن عمليات #ارادة_النصر الرابعة الجارية حالياً في الصحراء الغربية لمحافظة #الانبار#العراقpic.twitter.com/QkMkWFfhtP
المصدر: RT + "تويتر"