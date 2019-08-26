أبدى رجل الأعمال الإماراتي، خلف أحمد الحبتور، استياءه من عدم توجيه الدول العربية ضربات للمواقع التابعة لإيران، في الوقت الذي تتولى فيه إسرائيل ضربها.

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ونشر الحبتور تغريدة على حسابه في "تويتر" منتقدا عدم قيام الدول العربية بضرب المواقع التابعة لإيران في سوريا والعراق ولبنان، ومنوها بأن خطر "المليشيات الإيرانية في البلدان العربية مضر بأمننا أكثر من أمن إسرائيل".

نتابع أخبار الضربات الإسرائيلية لمواقع الميليشيات الإرهابية التابعة ل #إيران في #العراق و #سوريا و #لبنان. كان الحري بالدول العربية توجيه هذه الضربات من قبل، لأن خطر الميليشيات الإيرانية في البلدان العربية مضر بأمننا أكثر من أمن #إسرائيل. pic.twitter.com/FRbqIcYCBx — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) 26 августа 2019 г.

من جهته، أشاد الإعلامي الإسرائيلي والمحلل السياسي، شمعون آران، بتغريدة الحبتور.

المصدر: RT