 
مباشر

الإماراتي خلف الحبتور ينشر تغريدة مثيرة بشأن غارات إسرائيل على سوريا والعراق ولبنان

أخبار العالم العربي

الإماراتي خلف الحبتور ينشر تغريدة مثيرة بشأن غارات إسرائيل على سوريا والعراق ولبنان
تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mbcc

أبدى رجل الأعمال الإماراتي، خلف أحمد الحبتور، استياءه من عدم توجيه الدول العربية ضربات للمواقع التابعة لإيران، في الوقت الذي تتولى فيه إسرائيل ضربها.

إقرأ المزيد
غارات إسرائيلية على سوريا توقع قتلى وجرحى
غارات إسرائيلية على سوريا توقع قتلى وجرحى

ونشر الحبتور تغريدة على حسابه في "تويتر" منتقدا عدم قيام الدول العربية بضرب المواقع التابعة لإيران في سوريا والعراق ولبنان، ومنوها بأن خطر "المليشيات الإيرانية في البلدان العربية مضر بأمننا أكثر من أمن إسرائيل".

من جهته، أشاد الإعلامي الإسرائيلي والمحلل السياسي، شمعون آران، بتغريدة الحبتور.

 

الإماراتي خلف الحبتور ينشر تغريدة مثيرة بشأن غارات إسرائيل على سوريا والعراق ولبنان

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد الغارات الإسرائيلية على دمشق.. حسن نصر الله يتوعد الجيش الإسرائيلي في الحدود "بدءا من الليلة"