أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا في أحد الجناة بمنطقة تبوك.

وقالت الداخلية إن عبد العزيز بن عفنان بن عواد العطوي، سعودي الجنسية، أقدم على قتل فريج ابن عودة بن فريج العطوي، سعودي الجنسية، وذلك بطعنه بسكين إثر مشاجرة بينهما.

وأضافت أن قوات الأمن تمكنت من القبض على المتهم، مؤكدة أن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وتابعت بالقول إنه وبإحالته (عبد العزيز بن عفنان بن عواد العطوي) إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا، مبينة أن الحكم أيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأفادت الوزارة بأنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني، يوم الاثنين 26 أغسطس 2019، بمنطقة تبوك.

وأكدت الداخلية أنها حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

#وزارة_الداخلية تصدر بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بحق عبدالعزيز بن عفنان بن عواد العطوي بـ #تبوك؛ لقتله فريج بن عودة بن فريج العطوي، وذلك بطعنه بسكين إثر مشاجرة بينهما.https://t.co/lEAGc4UiQb#واسpic.twitter.com/MeBrvRMaad — واس (@spagov) 26 августа 2019 г.

المصدر: واس