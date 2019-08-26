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مصر.. ذبح أمين شرطة داخل مسجد عمرو بن العاص

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مصر.. ذبح أمين شرطة داخل مسجد عمرو بن العاص
Reuters
الأمن المصري
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تجري نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية في مصر، تحقيقات موسعة في واقعة مقتل أمين شرطة ذبحا على يد مسجل خطر داخل حرم مسجد عمرو بن العاص.

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وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل حول الوفاة والأداة المستخدمة في الجريمة للوقوف على أسبابها، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

واستدعت النيابة المتهم لبدء التحقيق معه في الواقعة، عقب ضبطه بمعرفة قوات التأمين المتمركزة بجوار كنيسة مارجرجس.

وعقب اطلاع النيابة على تقرير الكشف الطبي على المتهم بمستشفى أحمد ماهر، بعد ادعائه أنه مختل واتضاح سلامة قواه العقلية، أكدت النيابة أنه لا يعاني من أي أمراض نفسية.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المصدر: وكالات

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