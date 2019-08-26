أعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، في اتصال هاتفي مع رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، عن استعداد الكويت لدعم لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وأفاد المكتب الإعلامي لبري، في بيان، بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من الغانم، اليوم الاثنين، أعرب فيه المسؤول الكويتي عن "استنكار وإدانة مجلس الأمة والشعب الكويتي للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف لبنان" فجر الأحد الماضي.

وأبدى رئيس مجلس الأمة الكويتي، حسب البيان، "كل الاستعداد لتقديم كل الدعم للبنان في مواجهة العدوانية الإسرائيلية".

وأفادت مصادر لبنانية عدة، في وقت سابق من الاثنين، بأن القوات الإسرائيلية وجهت، ليلة الأحد إلى الاثنين، 3 ضربات جوية بواسطة طائرات مسيرة على مركز عسكري لتنظيم "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" واقع في بلدة قوسايا على الحدود مع سوريا، ما تسبب في أضرار مادية بالموقع لكن دون سقوط مصابين.

وجاء هذا الهجوم بعد نحو يوم من حادث آخر وقع فجر الأحد حينما أسقطت في سماء ضاحية بيروت الجنوبية، التي تعتبر موقعا لـ "حزب الله" اللبناني، طائرة مسيرة إسرائيلية، لتنفجر أخرى في الأجواء، ووصف الزعماء اللبنانيون ما حصل بـ "الاعتداء السافر" على سيادة البلاد.

المصدر: RT