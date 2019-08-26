اندلع حريقان كبيران، اليوم الاثنين، في غابات ومناطق زراعية بالقدس والناصرة.

وتحاول قوات كبيرة من فرق الإطفاء السيطرة على حريق كبير شب في غابات القدس، حيث تشارك طائرات مروحية في عملية إخماد الحريق.

وبحسبما أفاد موقع "عرب 48"، فإن الحرائق اشتعلت في أحراش وغابات في عدة مناطق بالبلاد، حيث عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخمادها ومنع انتشار ألسنة النيران في أحراش متاخمة لقرية المشهد، إذ تم إخلاء 15 منزلا من قاطنيها، فيما عملت طائرات على إخماد حرائق بغابات بالقرب من القدس.

وفي منطقة الناصرة، قامت طواقم الإطفاء، بمساعدة الطائرات، على إخماد النيران التي اشتعلت بالأحراش الواقعة بين صفورية وعيلوط.

وفي وقت لاحق، أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ السيطرة على الحريق قرب المشهد، حيث سمح للسكان بالعودة إلى منازلهم.

أما في منطقة القدس، فقد عملت 10 طواقم إطفاء وإنقاذ بمساعدة طائرات على إخماد حريق شب في الأحراش والغابات القريبة من خربة الخان.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية