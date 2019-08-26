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طالب طب سعودي يرفع دعوى على شركة طيران أمريكية بتهمة "العنصرية"

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طالب طب سعودي يرفع دعوى على شركة طيران أمريكية بتهمة
Reuters / Joshua Roberts
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رفع طالب طب سعودي الجنسية دعوى قضائية ضد شركة طيران أمريكية، متهما إياها بالتمييز العنصري ضده.

وأفادت صحيفة "ميامي نيوز تايم" الأمريكية، بأن الطالب عبد العزيز المانع، كان على متن الطائرة استعدادا للتوجه من ميامي إلى واشنطن لزيارة زوجته.

وأضافت أنه وقبل إقلاع الطائرة، تقدمت راكبة كانت تجلس بجانب الطالب السعودي، بشكوى للمضيفة عن طريق تسليمها قصاصة ورق مدعية أنها سمعته يقول لزوجته قبل إغلاق الهاتف "إلى اللقاء عزيزتي.. نلتقي في الجهة الأخرى"، التي سلمتها بدورها لقائد الطائرة الذي أعلن العودة بالطائرة لأمر طارئ.

وفوجئ المانع بإعلان حالة الطوارئ وإنزاله من الرحلة من قبل ضباط الأمن، حيث تم استجوابه لمدة ساعة كاملة قبل إطلاق سراحه، ولم يسمح له بالسفر على الرحلة نفسها، وسافر على رحلة أخرى بعد 5 ساعات.

يذكر أن الشركة أصدرت بيان بأنها تحقق بالقضية، فيما طالب محامي عبد العزيز بمعرفة ما إذا كان اسم موكله أضيف إلى قائمة المراقبة والمنع من السفر بناء على هذه الواقعة.

المصدر: صحيفة "ميامي نيوز تايم" الأمريكية

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