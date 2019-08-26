طالب طب سعودي يرفع دعوى على شركة طيران أمريكية بتهمة "العنصرية"

رفع طالب طب سعودي الجنسية دعوى قضائية ضد شركة طيران أمريكية، متهما إياها بالتمييز العنصري ضده.

وأفادت صحيفة "ميامي نيوز تايم" الأمريكية، بأن الطالب عبد العزيز المانع، كان على متن الطائرة استعدادا للتوجه من ميامي إلى واشنطن لزيارة زوجته.



وأضافت أنه وقبل إقلاع الطائرة، تقدمت راكبة كانت تجلس بجانب الطالب السعودي، بشكوى للمضيفة عن طريق تسليمها قصاصة ورق مدعية أنها سمعته يقول لزوجته قبل إغلاق الهاتف "إلى اللقاء عزيزتي.. نلتقي في الجهة الأخرى"، التي سلمتها بدورها لقائد الطائرة الذي أعلن العودة بالطائرة لأمر طارئ.

وفوجئ المانع بإعلان حالة الطوارئ وإنزاله من الرحلة من قبل ضباط الأمن، حيث تم استجوابه لمدة ساعة كاملة قبل إطلاق سراحه، ولم يسمح له بالسفر على الرحلة نفسها، وسافر على رحلة أخرى بعد 5 ساعات.

يذكر أن الشركة أصدرت بيان بأنها تحقق بالقضية، فيما طالب محامي عبد العزيز بمعرفة ما إذا كان اسم موكله أضيف إلى قائمة المراقبة والمنع من السفر بناء على هذه الواقعة.

I appreciate @AmericanAir and @iflymia took all security precautions on flight #AA293 for my daughter to fly safely to DC. I do hope that the #racist passenger who created the havoc does not get on a flight for many years and she gets to do community work and #humanright training — Jennifer Brooks ❤️❤️ (@jennymarybrooks) 6 июня 2019 г.

Safety for our customers and crew is always of the utmost importance. — American Airlines (@AmericanAir) 6 июня 2019 г.

المصدر: صحيفة "ميامي نيوز تايم" الأمريكية