G7.. ترامب يعلن قرب اتفاق بخصوص إيران وميركل تطالب بـ "المزيد"

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن زعماء "G7" أظهروا "وحدة بدرجة كبيرة" حول مسألة كيفية التعامل مع إيران، وإنهم توصلوا "تقريبا" إلى اتفاق.

تصريحات ترامب جاءت خلال لقائه مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، على هامش قمة الدول الصناعية السبع المنعقدة في فرنسا.

في حين قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إنه "لا يزال يتعين عمل المزيد"، برغم أنها أجرت "محادثات مثمرة مع ترامب بخصوص القضية".

من جهة أخرى، وصف ترامب الأوروبيين بأنهم "مفاوضون صارمون لكنه يحترمهم مثل الصينيين"، مضيفا أنه ما كان ينبغي لحكومات أمريكية سابقة السماح بـ "ظلم الولايات المتحدة"، من وجهة نظره.

كما أعرب ترامب عن أمله في أن تتمكن الولايات المتحدة من إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، مثلما فعلت مع اليابان.

بدورها، أعربت ميركل عن أملها في مناقشة اتفاق تجاري شامل بين أمريكا والاتحاد الأوروبي، داعية إلى إجراء مفاوضات تجارية قريبا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قائلة إن الطرفين لديهما مصلحة كبيرة في تكثيف التبادل التجاري.

وعن الخلاف مع ترامب حول الخطط الفرنسية لفرض ضرائب على شركات الإنترنت، قالت ميركل إن هدفها هو التوصل إلى حل مشترك في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحلول عام 2020، مضيفة أن ذلك سيكون خطوة تقدم كبيرة للجميع.

المصدر: وكالات