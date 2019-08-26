مصدر ملاحي تركي يدلي بمعلومات مهمة عن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا"

ذكر مصدر ملاحي تركي أن ناقلة النفط الإيرانية، أدريان داريا-1، قد تفرغ حمولتها بميناء تركي في حال لم يتيسر لها ذلك في قبرص​​​.

إقرأ المزيد

وصرح المصدر لـ"سبوتنيك" أن "ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا-1" قد تتوجه إلى ميناء مرسين في حال تعذر إفراغ حمولتها في قبرص".

وقال المصدر: " الناقلة الإيرانية قد تتجه إلى قبرص وتفرغ حمولتها في ناقلات نفط صغيرة، وفي حال لم تفرغ الحمولة في قبرص قد تأتي إلى ميناء مرسين وتفرغ الحمولة في المنطقة الحرة، وعندها لا يستطيع أحد التدخل".

وأضاف المصدر في ميناء مرسين: "حسب بيانات حركة السفن، فإن موعد وصول السفينة سيكون في 31 أغسطس، إلا أن مكان وصولها غير واضح".

في غضون ذلك أعلنت طهران أنها باعت شحنة النفط التي كانت تحملها ناقلتها "أدريان داريا-1" (غريس-1 سابقا) المفرج عنها مؤخرا في جبل طارق، وأن المشتري هو من سيقرر وجهة السفينة اللاحقة.

هذا ولم يكشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في تصريح صحفي جاء على لسانه اليوم الاثنين، عن هوية مشتري نفط الناقلة الإيرانية.

المصدر: سبوتنيك



