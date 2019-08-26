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بعد ريهام سعيد.. إيقاف إعلامي مصري مشهور عن العمل!

أخبار العالم العربي

بعد ريهام سعيد.. إيقاف إعلامي مصري مشهور عن العمل!
الإعلامي تامر أمين
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أعلنت نقابة الإعلاميين في مصر عن قرارها وقف الإعلامي، تامر أمين، عن العمل بعد سويعات من التحقيق معه بسبب تجاوزات لفظية بحق المرأة.

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ريهام سعيد تعلن اعتزالها العمل الإعلامي والتمثيل

وبعد اطلاع نقيب الإعلاميين، طارق سعدة، على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون نقابة الإعلاميين، تبين أن تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، ليس مسجلا في سجل النقابة ولا يمتلك تصريحا مؤقتا بمزاولة النشاط الإعلامي.

وقال سعدة إن النقابة أوقفت أمين عن ممارسة النشاط الإعلامي لحين توفيق أوضاعه القانونية بالقيد في النقابة، كما قررت إبلاغ الجهات المختصة ضده بسبب تجاوزاته.

ويأتي القرار بناء عن شكوى مقدمة من المجلس القومي للمرأة ضد تامر أمين، تتهمه بالتهكم على عمل المرأة في الحلقة التي استضاف فيها رانيا علواني.

وخضع الإعلامي، أمس الأحد، للتحقيق أمام لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تزامنا مع التحقيق مع الإعلامية ريهام سعيد بسبب تهكمها على أصحاب الوزن الزائد والذين يعانون من السمنة.

ويأتي القرار بعد أيام من قرار المجلس الأعلى القاضي بوقف ريهام سعيد عن العمل وإيقاف برنامجها وتحويلها للتحقيق بسبب المخالفات التي ارتكبتها، الأمر الذي دفعها لإعلان اعتزالها العمل الفني والإعلامي.

المصدر: وكالات

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