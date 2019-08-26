وصف "تحالف الفتح" في البرلمان العراقي استهداف "إسرائيل" لموقع للحشد الشعبي في قضاء القائم بأنه " إعلان حرب على العراق وشعبه وسيادته الوطنية".

إقرأ المزيد

وفي بيان بالخصوص دان التحالف البرلماني العراقي بشدة "الاعتداءات الصهيونية المتكررة التي استهدفت مخازن أسلحة الحشد ومعسكراته حتى وصلت إلى استهداف قيادته، كما أن ما حدث اليوم من استهداف لاحد قيادات الحشد في مدينة القائم يمثل إنعطافة خطيرة في مجرى استهدافات الكيان الصهيوني للحشد الشعبي وقياداته".

وأكد "تحاف الفتح" في هذا السياق على أنه" في الوقت الذي نحتفظ فيه بحق الرد على هذه الاستهدافات الصهيونية نحمل التحالف الدولي، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الذي نعتبره إعلان حرب على العراق وشعبه وسيادته الوطنية".

ودعا بيان التحالف البرلماني الحكومة العراقية إلى "حماية الشعب العراقي وأجهزته الأمنية وجيشه َوحشده، وأن تنفتح على جميع الخيارات الاستراتيجية التي من شانها حماية الأجهزة والمعدات والأسلحة التي تحفظ سيادة العراق وأمنه الوطني وكرامته واستقلاله".

ورأى "تحالف الفتح" عدم وجود ضرورة "للوجود الأمريكي (في العراق) الذي يدعي توفير حماية الأجواء، بينما يشكل هذا الوجود غطاء لجميع هذه الاستهدافات الصهيونية".

المصدر: وسائل إعلام عراقية