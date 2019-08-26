قال وزير الدولة للشؤن الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الاثنين، إن العلاقة المتينة بين السعودية والإمارات تشكل ركيزة أساسية لمستقبل مشرق للمنطقة.

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ولفت في سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي على "تويتر" إلى أن "المملكة تقود جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة مساعي النظام الإيراني والقوى المتطرفة لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، وتشكل العلاقة المتينة التي تجمع المملكة بالإمارات الشقيقة ركيزة أساسية لهذه الجهود لمستقبل مشرق للمنطقة".

وأضاف أن "التحالف بقيادة المملكة، يعمل وبجهود مقدرة من الأشقاء في الإمارات على تحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوه وأبين، ولن نألو جهدا حتى يسود الاستقرار والأمن سائر أرجاء اليمن الشقيق".

تقود المملكة، بفضل الله، جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة مساعي النظام الإيراني والقوى المتطرفة لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، وتشكل العلاقة المتينة التي تجمع المملكة بالإمارات الشقيقة ركيزة أساسية لهذه الجهود لمستقبل مشرق للمنطقة — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) August 26, 2019

وتابع الجبير أن "السبيل الوحيد أمام أشقائنا في اليمن هو تجاوز الاختلافات الداخلية عبر الحوار الذي دعت له المملكة، والعمل صفا واحدا لتخليص اليمن من براثن النفوذ الإيراني الذي لا يريد خيرا باليمن وشعبه الكريم".

المصدر: RT