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مراسلنا: اللواء السادس ينشق عن صفوف النخبة الشبوانية ويعلن ولاءه للقوات الحكومية في اليمن 

أخبار العالم العربي

مراسلنا: اللواء السادس ينشق عن صفوف النخبة الشبوانية ويعلن ولاءه للقوات الحكومية في اليمن 
Reuters
شبوة - اليمن
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أفاد مراسلنا في اليمن بأن اللواء السادس التابع لقوات النخبة الشبوانية المنضوية تحت جناح قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، أعلن انشقاقه وولائه للقوات الحكومية.

وقالت مصادر محلية إن اللواء السادس بقوات النخبة الشبوانية المتمركزة في منطقة حراد في صحراء شبوة، أعلنت ولاء قيادته وانضمامها للجيش الوطني وموالاتها للسلطة المحلية.

في غضون ذلك تناقلت وسائل إعلام محلية أن قوات تابعة للمجلس الانتقالي انسحبت من مقرها في بلحاف بمحافظة شبوة جنوبي اليمن عقب تقدم القوات الشرعية، إذ سيطر الجيش الوطني اليمني على عزان ثانية كبرى مدن شبوة، وعلى قواعد ومعسكرات تابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

المصدر: وكالات

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