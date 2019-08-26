استقالة 5 جنرالات في الجيش التركي اثنان منهم مسؤولان عن ملف إدلب

أفادت وسائل إعلام تركية بتقديم خمسة جنرالات في الجيش التركي طلبات للإحالة إلى التقاعد، بينهم ضابطان مسؤولان عن نقاط المراقبة في إدلب بشمالي سوريا.

وبحسب صحيفة "جمهوريت" التركية، جاء قرار الجنرالات، احتجاجا على قرارات صدرت مؤخرا من مجلس الشورى العسكري برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشارت الصحيفة إلى استقالة ضابط برتبة كبيرة وأربعة ضباط آخرين، اثنان منهم، يعرف عنهما أنهما من الضباط المسؤولين عن منطقة إدلب السورية حيث التواجد العسكري التركي في بعض النقاط (المنطقة الآمنة).

وكانت أوساط عسكرية تركية قد انتقدت قرارات أردوغان، وقالت إن الترقيات والتعيينات الأخيرة في صفوف الجيش لم تتخذ وفقا لمعيار الكفاءة أو الأقدمية.

المصدر: رويترز