الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء وصور "قتلى حزب الله" جراء الغارة الأخيرة قرب دمشق

كشف الجيش الإسرائيلي تفاصيل جديدة عن عنصرين من "حزب الله" اللبناني قال إنهما قتلا في الضربة الأخيرة التي استهدفت موقعا زعمت تل أبيب أنه تابع "لفيلق القدس" الإيراني بضواحي دمشق.

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وادعى الجيش في بيان إن الاثنين اللذين قتلا في الضربة الإسرائيلية كانا يعملان في فيلق القدس خلال محاولة تنفيذ عملية تخريبية قادها قائد الفيلق قاسم سليماني انطلاقا من الأراضي السورية، وهما:

القتيل الأول- حسن يوسف زبيب، من النبطية (1996).

القتيل الثاني- ياسر أحمد ظاهر من قرية بليدة (1997).

وتابع البيان، "لقد مكث الناشطان في إيران مرات عديدة في السنوات الأخيرة. وخلال مكوثهم هناك أجريا تدريبات خاصة في فيلق القدس لتشغيل الطائرات المسيرة العادية والمتفجرة".

وأضاف البيان، "في الصور يمكن مشاهدة إحدى رحلاتهما إلى إيران عبر شركة ماهان أير الإيرانية بهدف التأهيل .. لقد عمل الناشطان في الأسابيع الأخيرة في الميليشيات الشيعية بقيادة قاسم سليماني لتنفيذ عملية تخريبية باستخدام الطائرات المسيرة ضد أهداف إسرائيلية".

وكانت إسرائيل قد صرحت مؤخرا بتنفيذها ضربات جديدة على سوريا قالت إنها استهدفت "قوات إيرانية وميليشيات شيعية كانت تستعد لإطلاق طائرات مسيرة متفجرة" على الدولة العبرية.

المصدر: RT