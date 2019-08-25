إسرائيل تصادر مساحات واسعة من أراضي سلفيت وقلقيلية لبناء مستوطنات

أعلنت السلطات الإسرائيلية مصادرة مساحات واسعة من أراضي قريتي دير استيا غرب سلفيت، وكفر لاقف شرق قلقيلية بالضفة الغربية، لبناء وحدات استيطانية عليها.

وذكر رئيس بلدية دير استيا الفلسطينية أن السلطات الإسرائيلية قررت بناء 120 وحدة استيطانية في حوض رقم "19"، في موقع خلة حفنة التابعة لأراضي دير استيا، وحوض رقم "4" من موقع قطاين الغارة، من أراضي قرية كفر لاقف، وأمهلت أصحاب الأراضي المستولى عليها فترة اعتراض لمدة 60 يوما.

وأضاف زيدان أن بعض الأراضي تتبع للخزينة الفلسطينية، وبعضها ملكيات خاصة تعود لـ 17 مزارعا من القريتين، مبينا أن تل أبيب تسعى لتحويل الأراضي من أحراش ومحمية طبيعية لصالح بناء وحدات استيطانية في مستوطنة "كرني شومرون".

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"