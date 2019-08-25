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الخارجية الفلسطينية: أي إجراء أمريكي لن يلغي وجود دولة فلسطين ولا الاعتراف العالمي بها

أخبار العالم العربي

الخارجية الفلسطينية: أي إجراء أمريكي لن يلغي وجود دولة فلسطين ولا الاعتراف العالمي بها
فلسطين
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أقدمت وزارة الخارجية الأمريكية على حذف أي إشارة للأراضي الفلسطينية أو للسلطة الفلسطينية من الموقع الإلكتروني الخاص بها، بعد أن حذفت سابقا كلمة الأراضي المحتلة.

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وذكّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها اليوم الأحد بأن "عدم اعتراف إسرائيل بالشعب الفلسطيني وأرضه لم يلغ وجوده، لذلك فعدم اعتراف الخارجية الأمريكية بالسلطة الفلسطينية وشطب مسمى أراضي السلطة الفلسطينية من قائمة الدول والمناطق لا يلغي وجود دولة فلسطين، ولا يلغي اعتراف 140 دولة بها، وتمثيلها في الأمم المتحدة كدولة مراقب".

وأضاف البيان أن "الإدارة الأمريكية الحالية تنفذ الرؤية الإسرائيلية بتدمير حل الدولتين والهروب من استحقاقاته، وشطب الذاكرة الجمعية الدولية حول الاحتلال ومحاولة "تبييض" اسم إسرائيل من الاحتلال وتبعاته القانونية، وما قامت به الخارجية الأمريكية يُظهر اعتناقها لهذه الرؤية وانسياقها معها بالكامل".

وشددت الوزارة على أن "هذا العمل لن يغير في الواقع شيئا، وإنما يظهر انحياز الإدارة الأمريكية الكامل والمطلق للاحتلال وفقدانها لصدقيتها أمام العالم أجمع".

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "هذه الخطوة الأمريكية التصعيدية تسقط أية رهانات على إدارة ترامب وبراءتها في ما تفعل أو رهانات على حسن نواياها حيال الفلسطينيين".

المصدر: RT

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